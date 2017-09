Geen condoleances meer in verzorgingshuis Wateringen: 'Te confronterend'

WATERINGEN - De grote zaal van verzorgingshuis De Ark in Wateringen kan niet meer gebruikt worden voor ontmoetingen en condoleances na een begrafenis. Dat meldt mediapartner WOS. Zorginstelling Careyn heeft in een brief aan burgemeester en wethouders van Westland laten weten dat ze bewoners van De Ark niet langer met begrafenissen willen confronteren.





CDA-raadslid Jan van Rossum liet vorige maand weten dat hij wil dat de zaal toch weer beschikbaar wordt voor condoleances. Hij vindt het rouwcentrum dat De Ark heeft te klein. De kapel van het Wateringse verzorgingshuis heeft ruimte voor gezelschappen tot ruim honderd personen.



Geconfronteerd met begrafenissen



Districtsdirecteur Van Bommel van Careyn schrijft naar aanleiding van de CDA-vragen dat de situatie niet zal veranderen. De belangen van de huidige bewoners en gebruikers van de woonzorgvoorziening staan volgens haar voorop. 'In dat licht moet ook het besluit worden gezien het restaurant niet langer beschikbaar te stellen voor condoleances.'



Volgens haar zijn de meeste begrafenissen in de ochtenduren, waardoor het gezelschap in de grote zaal komt op het moment dat bewoners en ouderen van buiten de middagmaaltijd gebruiken. 'Daardoor werden de bewoners met grote regelmaat geconfronteerd met begrafenissen. Dat vonden wij een onwenselijke situatie.'



