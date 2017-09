Moordzaak Koen Everink in december behandeld

Rechters tijdens pro-formazitting in zaak-Koen Everink. (Foto: ANP)

DEN HAAG - De rechtszaak tegen Mark de J. (30), moordverdachte in de zaak-Koen Everink, wordt waarschijnlijk op 11, 12 en 13 december inhoudelijk behandeld. Dat is ruim anderhalf jaar na de gewelddadige dood van Everink, maart vorig jaar en de arrestatie van de voormalig tenniscoach van Hagenaar Robin Haase een paar weken later.