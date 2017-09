Museum Boerhaave in multimediaal jasje gestoken

LEIDEN - Nog even en dan zijn de microscopen van Van Leeuwenhoek, het werk van Nobelprijswinnaar Kamerlingh Onnes en de kweekburger weer te zien in Museum Boerhaave. Na anderhalf jaar verbouwen zit de renovatie van het natuurwetenschappelijk museum er bijna op. Op 15 december opent directeur Dirk van Delft de deuren van het museum weer voor het publiek.

De noodzakelijke installatie van een nieuwe koelinstallatie heeft Boerhaave aangegrepen om het hele museum een facelift te geven. Niet alleen het uiterlijk, maar ook het 'innerlijk' van het museum wordt grondig aangepakt. Vanaf december geen saaie tentoonstellingen meer, maar interactieve multimediale exposities.Directeur Dirk van Delft wil de geschiedenis van de wetenschap op een innovatieve manier vertellen. 'Niet meer met je handjes op je rug naar de stukken kijken,' vertelt hij. Zo komt er een ruimte waar wetenschappelijke dilemma's aan de bezoekers worden voorgelegd en wordt er een plek ingericht waar verschillende proefjes kunnen worden gedaan.Van Delft wil ook de menselijke kant achter de wetenschappelijke innovaties laten zien. 'Natuurijk kan je vertellen dat wetenschap belangrijk is, dat het veel tot stand heeft gebracht en dat het over het dagelijks leven gaat, maar ik wil ook vertellen dat het mensenwerk is. Er komt eigenlijk vlees en bloed bij.' Zo komt bij de uitvinding van de ijzeren long ook een verhaal van een patiënt te staan.Maandag is er een voorzichtige start gemaakt met de inrichting van het museum. In de tentoonstellingszaal van het thema ziekte en gezondheid waren de bouwvakkers al druk bezig. Volgens de directeur is het nog hard werken, maar hij is er zeker van dat het museum in de kerstvakantie gewoon open zal zijn.