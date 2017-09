De Bakker vergezelt Haase in Davis Cup-selectie Oranje

Thiemo de Bakker en Robin Haase. (Foto: ANP)

'S-GRAVENZANDE - Teamcaptain Paul Haarhuis heeft de Westlandse tennisser Thiemo de Bakker opgenomen in zijn Davis Cup-selectie voor de wedstrijd tegen Tsjechië. Hij vergezelt net als tijdens de gewonnen ontmoeting met Bosnië in april Hagenaar Robin Haase, Tallon Griekspoor en dubbelspecialist Jean-Julien Rojer. Tsjechië is over een dikke anderhalve week in Den Haag de tegenstander.





Het Nederlandse tennisteam strijdt van 15 tot en met 17 september op de Sportcampus Zuiderpark om een plaats in de wereldgroep van het landentennis. Bij tegenstander Tsjechië, normaal gesproken een maatje te groot, ontbreekt Tomas Berdych. De nummer achttien van de wereld kon het Davis Cup-duel niet in zijn programma inpassen. De Tsjechische bond moet dat formeel nog wel bevestigen.



Gravel



Alle wedstrijden worden gespeeld op gravel, mede omdat het niet de favoriete ondergrond is van Berdych. 'Maar zeker ook omdat we zelf het liefst op gravel spelen. Ik heb na het duel met Bosnië aan de spelers gevraagd op welke ondergrond ze het liefst tegen de Tsjechen spelen. Het maakte volgens ons de kans ook groter dat Berdych zou afzeggen', vertelde Haarhuis maandag bij



Tsjechië won de Davis Cup drie keer waaronder twee keer in recente jaren, 2012 en 2013. Het staat op de negende plaats van de ITF-landenranglijst. Nederland is de nummer twintig.



De keuze voor Haase behoefde geen denkwerk. Haarhuis koos voor De Bakker 'omdat hij de afgelopen acht jaar veruit de meeste goede wedstrijden in de Davis Cup heeft gespeeld.' Griekspoor kreeg de voorkeur boven Botic van de Zandschulp. Haarhuis: 'Een maand geleden had ik wellicht voor Botic gekozen. Het gaat om de vorm van de dag.'