Verdachte schietpartij woonwagenkamp nog twee weken vast

ALPHEN AAN DEN RIJN - Het voorarrest van de verdachte van de schietpartij bij het woonwagenkamp aan het Goudse Rijpad in Alphen aan den Rijn is met twee weken verlengd. Dat meldt mediapartner Studio Alphen.

Over de toedracht van de schietpartij wil het Openbaar Ministerie (OM) nog niets zeggen. Ook is er nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is op zaterdag 26 augustus. Bij de schietpartij op het woonwagenkamp werden twee mannen van 22 en 41 jaar neergeschoten. Of de verdachte een bekentenis heeft afgelegd en wat de mogelijke toedracht is, wil het OM ook nog niet prijsgeven.De 37-jarige verdachte uit Alphen aan den Rijn wordt verdacht van poging tot doodslag. Hij is een bekende van de twee slachtoffers. De politie zocht drie dagen naar de verdachte. Ondanks een klopjacht en diverse invallen werd de man niet gevonden. Op dinsdag meldde de verdachte zichzelf bij de politie.