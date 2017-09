Bezoeker Tikibad aangehouden na ruzie

WASSENAAR - Een 23-jarige man uit Oudkarspel is zondagavond aangehouden in het Tikibad. De man zou twee andere badgasten naar aanleiding van een meningsverschil hebben bedreigd. Dat bevestigt de politie naar aanleiding van berichtgeving van pretparkblog Looopings.

Volgens Duinrell ontstond er in het Tikibad een meningsverschil tussen badgasten. De 23-jarige man gaf geen gehoor aan het verzoek van de beveiliging om het bad te verlaten. Hierop werd de politie ingeschakeld.De politie laat weten dat de man is meegenomen en verhoord. Het is nog niet bekend of de man nog steeds vastzit.Duinrell geeft aan dat dit een op zichzelf staand incident is en dat het zwembad daarom geen extra maatregelen neemt. 'Wij proberen bij een incident onsbeleid zo goed mogelijk te hanteren. Dat hebben we bij dit geval ook gedaan', zegt een woordvoerder.