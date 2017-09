Knooppunt Holland: Route Johan & Tim Akkerman - Nationaal Park De Biesbosch

DEN HAAG - Deze week fietst Johan samen met singer-songwriter Tim Akkerman een knooppuntenroute door Nationaal Park De Biesbosch en Dordrecht in het programma Knooppunt Holland.

Tim Akkerman werd bekend als zanger van de band Di-rect en koos er in 2011 voor om solo als singersongwriter verder te gaan. Van september t/m december 2017 toert Tim door het land met zijn Secret Sessions Tou, waarbij hij alleen op het podium staat en zijn gasten verwent met een bijzonder intiem optreden. In 2018 doet Tim een aantal shows waarin hij nummers zingt van zijn grote held Bruce Springsteen. Deze shows waren in no-time uitverkocht. Wil je Tim voor jezelf? Dat kan ook. Je kunt hem namelijk ook boeken voor een huiskamerconcert De route die Tim en Johan fietsen door de Biesbosch en Dordrecht is 36 kilometer lang. Maar je kunt deze route natuurlijk altijd aanpassen door zelf andere knooppunten te kiezen.De Biesbosch is een beschermd natuurgebied en het grootste zoetwater getijdegebied van Europa. Het park is een doolhof van rivieren, eilandjes met wilgenbossen en kreken met glashelder water. Je kunt er wandelen en langs het gebied fietsen, maar de natte ruige natuur van dit moeras is ook goed te verkennen vanaf het water. Je kunt hiervoor een kano of fluisterboot huren bij het Biesbosch Bezoekerscentrum in Dordrecht.Johan en Tim starten hun route bij Kop van ’t Land, knooppunt 43. Ga je deze route zelf ook fietsen, ga dan vanaf knooppunt 43 een klein stukje over de zeedijk richting het zuiden. Bij de kruising houd je links aan en fietst zo evenwijdig aan de Merwede. De rivier ligt links achter de dijk en je fietst hier dan ook op de grens van de Biesbosch en de polder. Er wordt op dit moment door onder andere de provincie Zuid-Holland, de gemeente Dordrecht en het waterschap Hollandse Delta hard gewerkt om de polder (aan je rechterhand) voor een groot deel terug te geven aan de natuur. Met kranen en shovels wordt gewerkt om het gebied zó in te richten dat ook hier binnenkort een drassig natuurgebied kan ontstaan dat plek biedt aan verschillende watervogels en de bever.Op de weg waarop je fietst mag ook gemotoriseerd verkeer komen, maar dat is er nauwelijks dus het is er lekker rustig fietsen. Na een paar kilometer gaat de weg over in een fietspad. Dit fietspad maakt na een paar honderd meter een bocht naar rechts. In die bocht is een trap omhoog naar het uitkijkpunt over de Tongplaat, het favoriete jaaggebied van de zeearend. Vooral bij laag water is de kans groot dat je een zeearend ziet. De mooie natuurbeelden in het programma van de zeearend, de bever en de ijsvogel zijn gemaakt door Marco Valk. Nieuwsgierig naar meer materiaal van Marco? Kijk dan op zijn pagina Als je vervolgens nog 200 meter verder fietst staat daar op een hoger gelegen punt een bankje waar je net als Johan en Tim even kunt uitrusten of picknicken met uitzicht op het water van de Biesbosch.Met de fiets ga je daar rechtsaf en vervolgens linksaf over de blauwe brug door de Louisa- en Cannemanspolder naar knooppunt 81. Je bent nu aan de rand van Dordrecht. Via de knooppunnten 82, 47, 48 en 49 fiets je naar het centrum van de stad. De knooppunten 13 en 14 liggen in de oude binnenstad. We raden aan om hier niet rechtstreeks van het ene naar het andere knooppunt te fietsen, maar even lekker rond te rijden door de binnenstad, want er zijn veel mooie plekjes en terrasjes te vinden!Na knooppunt 14 fiets je via de knooppunten 87, 86 en 10 richting knooppunt 83. Hier kun je linksaf naar het Biesboschbezoekerscentrum voor activiteiten of om een bootje te huren, maar je kunt ook rechtsaf om via knooppunt 44 weer richting het startpunt van de route te gaan.Veel plezier weer en als je mooie foto’s van de zeearend hebt zien we die graag :).