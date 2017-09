VV Leiden en FC Rijnland niet blij met gemeente Leiden

Foto: ANP

LEIDEN - De fuserende voetbalverenigingen VV Leiden en FC Rijnland zijn boos op de gemeente Leiden. Vanwege een tekort aan velden moet het dit seizoen een voetbalveld afstaan aan buurman DoCos. Met als gevolg dat het dit weekend zelf een wedstrijd moest annuleren.

Tot grote ergernis maakte DoCos zaterdagmiddag vervolgens geen gebruik van het veld. Maar dat lag buiten hun macht. De tegenstander van DoCos belde de avond daarvoor op om te zeggen dat het geen voetbalteam op de been kon brengen, waardoor het veld onbespeeld bleef.



Voorzitter Jasper van Marwijk is dan ook niet blij met de boze reacties op sociale media: 'Wij kunnen er niets aan doen. De velden worden door de gemeente verdeeld op basis van het aantal teams dat wij hebben.'



Fusie



Afgelopen jaar heeft DoCos ook al gebruik gemaakt van het veld van VV Leiden. Toen werd halverwege het seizoen een oplossing gevonden door het veld gezamenlijk te bespelen. Maar volgens voorzitter Wim Pikaar van de fuserende voetbalverenigingen heeft de gemeente daar niet van geleerd.



Hij baalt van de situatie omdat VV Leiden en FC Rijnland wel wat steun van de gemeente Leiden kunnen gebruiken bij de fusie. Nu krijgt hij de indruk dat het de twee verenigingen alleen maar moeilijk wordt gemaakt en is hij bang dat ze hierdoor leden verliezen.



De gemeente Leiden wilde niet reageren. Deze gaat eerst in gesprek met de betrokken voetbalverenigingen.