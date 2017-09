Man valt door dak met asbest

Decontaminatie-unit | Foto: Regio15

WASSENAAR - Op de Oosterdorperweg in Wassenaar is maandagmiddag een man door het astbestdak van een schuurtje gevallen. De man was bezig met snoeiwerkzaamheden toen hij door onbekende oorzaak viel. De man liep hierbij rugletsel op.

De brandweer laat weten dat de man na zijn val op het golfplatendak in een speciale decontaminatie-unit is afgespoeld. Ook omstanders die het slachtoffer na zijn val hadden geholpen, zijn met water afgespoeld.



Van verdere verspreiding van asbest is volgens de woordvoerder geen sprake. 'Het gaat om een zeer kleine hoeveelheid asbest die alleen in de golfplaten zat.'