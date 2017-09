Burgemeester schenkt 'gemeentepils' in Haagse horeca

Kraanwaterkaraffen Estafette | Foto: Dunea Burgemeester Krikke schenkt water oftewel 'gemeentepils' - Foto: Mark Kool

DEN HAAG - Duurzaam, vers, goedkoop, en volgens sommigen zelfs lekker. Duinwaterleidingbedrijf Dunea en de gemeente Den Haag startten maandag een Estafette om de horeca zover te krijgen gewoon leidingwater serveren.

Ons kraanwater doet niet onder voor flesjes bronwater' en zou net zo goed in de horeca kunnen worden geschonken. Dunea schenkt daarom de horeca een aantal gratis kraanwaterkaraffen. De eerste twaalf karaffen werden door burgemeester Krikke van Den Haag uitgereikt aan de horeca-ondernemer van de Boterwaag in Den Haag.



Het is de bedoeling dat deze op zijn beurt er weer twaalf aan een collega geeft, en zo verder. Dunea wil daarmee in de 18 gemeenten die Dunea-water drinken een estafette op gang brengen.



Passie



Dunea is trots op het water dat uit de kraan stroomt. 'We zuiveren het met veel passie in Nationaal Park Hollandse Duinen', aldus Dunea. 'Kraanwater is lekker, vers en duurzaam. Geen wonder dat steeds meer mensen in de horeca om een karafje kraanwater vragen.'



Met een deursticker geven horeca-ondernemers aan dat zij ook kraanwater schenken. Ze mogen zelf bepalen of dat water gratis is.