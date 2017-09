Brandweer oefent voor grote brand in 't Woudt

Calamiteitenoefening Schipluiden | Foto: Regio15

SCHIPLUIDEN - Om goed voorbereid te zijn tijdens grote calamiteiten oefenden de hulpdiensten maandagavond in het dorpje 't Woudt, vlakbij Schipluiden. Aan de oefening doen de brandweer, politie, ambulancediensten en de Gemeente Midden-Delftland mee.

De oefening vond plaats in de kerk van 't Woudt. Het scenario betrof een trouwerij waarbij een brand uitbreekt en de nooduitgang van de kerk geblokkeerd is. De brandweer moest de slachtoffers uit het gebouw halen en de brand blussen. Voor de oefening werden lotusslachtoffers en inwoners van het dorp ingezet.



Enige tijd geleden is de brandveiligheid van de kerk verbeterd en zijn er rondom de kerk watertappunten voor de brandweer geinstalleerd. Daarom wilde het kerkbestuur graag een oefening op deze locatie.