Verdachte ontucht basisschool Zoetermeer op vrije voeten

Basisschool De Elzenhoek in Zoetermeer | Foto: Omroep West

ZOETERMEER - De 38-jarige vrijwillige medewerker van basisschool De Elzenhoek die donderdag is aangehouden op verdenking van 'grensoverschrijdend gedrag' bij een leerling, is op vrije voeten gesteld, meldt De Telegraaf. Volgens de politie blijft hij hangende het onderzoek wel verdachte in de zaak.





De politie laat maandag weten dat de man is gehoord en dat er één aangifte wordt onderzocht. 'Het onderzoek loopt nog', aldus een woordvoerster. Ouders van leerlingen, die van het misbruik niet op de hoogte waren gesteld, zijn inmiddels uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst met deskundigen.



