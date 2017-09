Zoetermeerse gemeenteraad dreigt met einde van Holland Outlet Mall

ZOETERMEER - De Zoetermeerse gemeenteraad baalt van vertraging bij de besluitvorming rond de Holland Outlet Mall (HOM). Sommige partijen dreigen zelfs de stekker uit het project te trekken als er geen tempo wordt gemaakt, zo bleek maandagavond tijdens een commissievergadering.

Er moet volgens de raad uiterlijk voor het einde van het jaar een samenwerkingsovereenkomst met de initiatiefnemers van het outletcentrum worden gesloten. 'Het is nu of nooit', zei raadslid Marijke van der Meer (Zó! Zoetermeer) maandagavond. En: 'Wij lopen niet aan de leiband van commerciële partijen', aldus raadslid Chantal Walther (PvdA). Zoetermeer mag zich volgens haar niet laten gijzelen' door de initiatiefnemers van de HOM.In januari besloot een ruime meerderheid van de Zoetermeerse gemeenteraad om door te gaan met de ontwikkeling van het outletcentrum, dat moet verrijzen op de plaats van het huidige Woonhart. Tegen de plannen voor de maximaal 31.000 vierkante meter grote HOM bestaat veel verzet in Zoetermeer en de regio Gemeenten en ondernemers vrezen dat het outletcentrum ten koste gaat van bestaande winkelcentra en binnensteden. Omwonenden zijn bang voor verkeersopstoppingen en parkeerproblemen. De HOM kost zo'n 120 miljoen euro en zou jaarlijks 5 tot 7 miljoen bezoekers moeten trekken.De eerste stap voor de gemeente in de ontwikkeling van het outletcentrum is het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met de initiatiefnemers van de HOM, projectontwikkelaar Provast en de eigenaren van woonboulevard Woonhart. Met die overeenkomst moet de gemeenteraad akkoord gaan. Pas daarna kan het bestemmingsplan worden aangepast.Het besluit over de samenwerkingsovereenkomst zou na het zomerreces vallen, maar dat wordt uitgesteld. Een van de redenen is onenigheid tussen de initiatiefnemers van de HOM. Het Zoetermeerse college van burgemeester en wethouders wil daarom een pas op de plaats maken. Veel partijen in de Zoetermeerse raad zijn geschrokken van de ruzie' tussen de initiatiefnemers.De partijen achter de HOM nemen aanstaande zaterdag (9 september) een besluit over de voortgang van het outletcentrum. Op maandag 11 september praat de gemeenteraad weer over de HOM. Wethouder Marc Rosier (VVD) van stedelijke ontwikkeling belooft de gemeenteraad desnoods in het weekend te informeren over het besluit van de initiatiefnemers.Volgens ChristenUnie-SGP is er niet zoveel aan de hand. Het gebeurt bij grote projecten wel vaker dat partijen er onderling niet uitkomen. De initiatiefnemers hebben gewoon wat meer tijd nodig, dat is alles', zegt raadslid Klaas Schra.Over de aanleiding van de onenigheid en de gesprekken tussen de gemeente en de initiatiefnemers kon de wethouder Rosier maandagavond niets zeggen tijdens het openbare gedeelte van de commissievergadering. Hij zou de raadsleden tijdens het besloten gedeelte later op de avond meer duidelijkheid verschaffen.