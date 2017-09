West Wekker: Mogelijk einde voor Holland Outlet Mall en grote brandweeroefening

REGIO - Goedemorgen! Heb je de maandag overleefd? Wij hebben vanochtend het belangrijkste nieuws voor je op een rij gezet. Zo dreigt de Zoetermeerse gemeenteraad met het einde van de Holland Outlet Mall en stond het kleine dorp 't Woudt gisteravond in het teken van een grote brandweeroefening. Dit is de West Wekker!

In deze aflevering:

De Zoetermeerse gemeenteraad baalt van vertraging bij de besluitvorming rond de Holland Outlet Mall (HOM). Sommige partijen dreigen zelfs de stekker uit het project te trekken als er geen tempo wordt gemaakt, zo bleek gisteravond tijdens een commissievergadering.Om goed voorbereid te zijn op grote calamiteiten oefenden de hulpdiensten gisteravond in het dorp 't Woudt, vlakbij Schipluiden. Aan de oefening doen brandweer, politie, ambulancediensten en de gemeente Midden-Delftland mee.Een 23-jarige man uit Oudkarspel is zondagavond aangehouden in het Tikibad. De man zou twee andere badgasten naar aanleiding van een meningsverschil hebben bedreigd. Dat bevestigde de politie gisteren naar aanleiding van berichtgeving van pretparkblog Looopings.Duurzaam, vers, goedkoop, en volgens sommigen zelfs lekker. Duinwaterleidingbedrijf Dunea en de gemeente Den Haag startten gisteren een estafette om de horeca zover te krijgen gewoon leidingwater serveren.Justitie heeft een beloning van 20.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot de oplossing van een liquidatie in Den Haag op tweede paasdag. Toen werd aan de Sylvain Poonsstraat, in de wijk Wateringse Veld, een 39-jarige man uit Houten doodgeschoten.Elke dinsdag kun je misdrijven oplossen met Kirsten van Dissel. In het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie-eenheid Den Haag je hulp bij het oplossen van misdrijven. Met beelden van de 'plaats delict', reconstructies, (compositie-)foto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen. Het programma leidt dankzij de hulp van kijkers vaak tot resultaat.- Beelden van de verdachten van een woninginbraak in Rijswijk.- Nieuwe vragen over de dood van Mustafa Ates. Het lichaam van de 50-jarige inwoner van Vlaardingen werd in juli gevonden op een parkeerplaats in Rijswijk. Hij bleek het slachtoffer van een misdrijf te zijn geworden.- Nieuwe informatie over de dodelijke schietpartij aan de Sylvain Poonsstraat in Den Haag, waarbij de 39-jarige Farid uit Houten om het leven kwam.- Beelden van verdachten van een woningoverval in Leiden. Eén van de overvallers dwerd gefilmd toen hij geld ging pinnen.- Tot slot is de politie op zoek naar meer informatie over de dood van een 45-jarige vrouw uit Maasland.