Fietser ernstig gewond na aanrijding, man belandt in sloot

Verschillende hulpdiensten kwamen ter plaatse (Foto: AS Media)

BODEGRAVEN - Een fietser is maandagavond ernstig gewond geraakt op de Meije in Bodegraven nadat hij in een bocht in botsing kwam met een auto. De fietser belandde in de sloot.

Het ongeluk gebeurde rond 21.30 uur. Twee ambulances, verschillende politie-eenheden en een traumaheli werden opgeroepen.



Het slachtoffer is gestabiliseerd en in een ambulance met spoed naar een ziekenhuis gebracht.





Afsluiting



Onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. Vanwege de aanrijding werd de Meije enige tijd afgesloten voor het verkeer.