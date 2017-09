Drie auto's in vlammen op, bewoners wakker van glasgerinkel

De vlammen sloegen uit de auto. (Foto: District8)

WATERINGEN - In de nacht van maandag op dinsdag zijn drie auto's in vlammen opgegaan: twee in Wateringen en een Den Haag.





In Wateringen werden bewoners van het Zonneblok wakker van een klap en glasgerinkel. Toen ze vanuit hun huizen naar buiten keken, zagen ze dat een geparkeerde auto in brand stond. Ze zagen twee verdachten wegrennen. De gewaarschuwde brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging.De andere auto brandde uit aan De Nesse In Den Haag werd een auto in de Melis Stokelaan door vuur verwoest.