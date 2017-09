Reddingsbrigade: onstuimige zee zorgde voor drukke zomer

Strandwachten van de reddingsbrigade. (Foto: Archief)

DEN HAAG - De reddingsbrigade heeft ondanks dat het weer niet altijd goed was een drukke zomer achter de rug. 'Het punt is dat het vaak na slecht weer heel even warm werd en dat trekt mensen het water in. Maar dan is de zee vaak erg onstuimig', legt Roel Batelaan van Reddingsbrigade Monster uit.





In totaal zijn er 110 zoekgeraakte kinderen door de brigade herenigd met hun ouders in onze regio. En 821 keer is er eerste hulp verleend.



LEES OOK: Reddingsbrigade redt 13 zwemmers uit onstuimige zee: 'Ga niet te diep de zee in'



De reddingsbrigade heeft tientallen keren zwemmers die in de problemen waren gered, maar kon één keer een zwemmer niet redden. Die zwemmer werd nog wel door de reddingsdienst uit het water gehaald en gereanimeerd. 'Maar later hebben we vernomen dat deze persoon het helaas niet heeft gered' , aldus Batelaan.In totaal zijn er 110 zoekgeraakte kinderen door de brigade herenigd met hun ouders in onze regio. En 821 keer is er eerste hulp verleend.