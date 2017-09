DEN HAAG - Wateringen werd in de nacht van maandag op dinsdag opgeschrikt door twee autobranden. Die vonden plaats aan het Zonneblok en De Nesse.

'Mijn auto stond naast de auto die aan De Nesse in vlammen op ging', vertelt een man. 'Ik hoorde een harde knal en dacht: snel mijn auto weghalen! Het was zo'n harde knal... Ik dacht dat het vuurwerk was.''De vlammen waren zo warm, maar ik ben toch ingestapt en heb de auto naast mijn huis neergezet en het vuur geblust. Dat was de adrenaline, denk ik. Zoiets doe je dan zonder na te denken. Je wil toch je bezit veiligstellen.'Verschillende delen van zijn auto zijn door de hitte toch gesmolten. 'Met name het plastic, zoals de spiegels. Maar ik weet nog niet precies hoe groot de schade is.'Het was sowieso raak met autobranden in de nacht van maandag op dinsdag. Ook in Den Haag werd een auto door brand verwoest. Die auto stond in de Melis Stokelaan.