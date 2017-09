Puinhoop op straat in Voorburg: ophaaldagen afval zijn veranderd

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - Het is sinds maandagochtend een puinhoop in Voorburg. Verschillende mensen zetten toen hun afval buiten, klaar om opgehaald te worden. Maar afvalinzamelaar Avalex komt nog maar één keer in de twee weken langs en op andere dagen dan voorheen. Dat hadden sommige mensen niet door.

'Ik vind dat ze het afval nu veel te weinig ophalen', vertelt een vrouw. 'Ik vind het ook vies, want met dit broeierige weer gaathet stinken en komen er vliegen op af.' Ook meeuwen storten zich erop.'We hebben het gezien', laat Charlie Haldeman van Avalex weten. 'Dit is natuurlijk niet leuk. Maar wij schrikken hier niet zo erg van, hoor. Als er een verandering in de inzameling wordt doorgevoerd, heb je nu eenmaal te maken met een overgangsperiode. Mensen moeten hier even aan moeten wennen, hebben onze brief misschien niet zo goed gelezen of niet gezien.'Avalex anticipeert hierop. 'We zullen dinsdag nog een keer extra langskomen om de zakken op te halen en de containers te legen.'Haldeman benadrukt dat er niets is misgegaan met het versturen van de brieven over de gewijzigde inzamelingsmomenten. 'We hebben alle bewoners van laagbouw in Leidschendam-Voorburg deze brief verzonden huis-aan-huis, persoonlijk. Daarnaast hebben wij geadverteerd in de krant en op sociale media.'Bewoners van appartementen en flats kregen die brief niet, maar dat was bewust. 'Omdat zij containers aan huis hebben. Voor hen zijn er geen veranderingen. Maar mensen die met zakken inzamelen, hebben wel een aparte brief gekregen. Dat is een andere brief dan die naar laagbouwbewoners is gegaan, maar voor hen gelden dezelfde regels.'