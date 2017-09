'Onvergetelijke slotact neerzetten', benefietconcert Diggy Dex op Just Peace Festival

DEN HAAG - Het Just Peace Festival wordt 24 september afgesloten met een benefietconcert van Diggy Dex & Friends. Diggy Dex is een Nederlandse hiphop-artiest. De totale opbrengst van dit concert gaat naar Unicef.

Diggy Dex neemt met het afsluiten van het Just Peace Festival het stokje over van DI-RECT , dat vorig jaar de slotact voor zijn rekening nam.Het Just Peace festival is een jaarlijks terugkerend Haags festival. Van donderdag 21 september tot en met zondag 24 september wordt met uiteenlopende activiteiten de Internationale VN Dag van de Vrede gevierd. Het programma van het festival bestaat uit een mix van debaten, podiumkunsten, museale activiteiten, sport en muziek.Diggy Dex is als rapper, producent en liedjesmaker al ruim tien jaar een vaste waarde binnen de Nederlandse hiphopwereld. Afgelopen jaar sleepte hij twee BUMA awards in de wacht voor de nummers ‘Treur niet' en ‘Ik huil alleen bij jou!’.Diggy Dex heeft in het verleden samengewerkt met Eva de Roovere, Ali B., Paul de Munnik en Guus Meeuwis.'Ik kijk er naar uit om samen met een aantal goede vrienden een onvergetelijke slotact van het Just Peace festival neer te zetten', laat Diggy Dex weten. 'We zullen er alles aan doen om op deze bijzondere locatie het publiek een geweldige avond te bezorgen en zodoende ook een waardevolle bijdrage te leveren aan het goede doel."Gerrit van den Berg van Unicef Nederland vindt het 'geweldig' dat Diggy Dex meewerkt. Met het geld dat opgehaald wordt, helpt Unicef kinderen aan de randen van Europa. 'Kinderen die op de vlucht zijn, vreselijke dingen hebben meegemaakt en nu vaak leven onder schrijnende omstandigheden. Dankzij dit soort initiatieven kunnen we hen kleding geven, organiseren we onderwijs, sport en spel en stellen we voogden aan die zorg dragen voor deze kinderen die vaak alleen reizen. Zo kunnen ze weer even kind zijn.'