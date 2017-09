Mandy van den Berg (27) voorlopig niet in Oranje: 'Teleurstelling en pijn een plek geven'

NAALDWIJK - Voetbalster Mandy van den Berg stelt zich voorlopig niet meer beschikbaar voor Oranje. De 27-jarige verdedigster uit Naaldwijk wil zich de komende tijd volledig richten op haar Engelse club Reading. Van den Berg was de afgelopen jaren de aanvoerster van Oranje, maar raakte tijdens het EK in eigen land haar basisplaats kwijt.

'Voor mij persoonlijk was het een erg dubbele zomer', vertelt Van den Berg, die na het EK gehuldigd werd in Naaldwijk. 'Ik heb genoten van het succes, de fans en de prestaties die we samen hebben neergezet en de Europese titel die we hebben gewonnen.'Ondanks het Europese succes heeft Van den Berg het zwaar gehad afgelopen zomer. Het kwijtraken van haar basisplaats in het nationale elftal vindt ze nog altijd moeilijk te verwerken. 'Die teleurstelling en pijn van toen zit nog diep en moet ik eerst een plek geven', geeft ze aan. 'Ik vind altijd dat je dingen moet doen en keuzes moet maken waar je gelukkig van wordt. Mogen spelen voor mijn land is dat voor mij altijd geweest, maar ik heb nu tijd nodig om dit te verwerken. Hoe lang ik hiervoor nodig heb, zal de tijd leren.'Van den Berg werd op het EK in de eerste twee groepswedstrijden gewisseld door de Haagse bondscoach Sarina Wiegman. De aanvoerster moest haar basisplaats daarna afstaan aan Stefanie van der Gragt. De Westlandse kwam als invaller nog twee keer binnen de lijnen, in de kwartfinale tegen Zweden en vlak voor tijd in de gewonnen eindstrijd tegen Denemarken (4-2). Samen met de nieuwe captain Sherida Spitse mocht Van den Berg daarna de beker in ontvangst nemen.