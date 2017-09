Tring tring! Geef je op voor Nationale Fiets Telweek!

Nationale Fiets Telweek

DEN HAAG - Over het gebruik van de auto en het openbaar vervoer is veel bekend. Maar van de meer dan 14 miljoen fietsers in ons land weten we veel minder. Daarom wordt van 18 tot en met 24 september het grootste fietsonderzoek van Nederland, de Nationale Fiets Telweek, gehouden.

Wanneer zit je op de fiets? Hoe hard ga je dan eigenlijk? Sta je weleens met heel veel fietsers tegelijk voor een stoplicht te wachten? Vindt je dat de bewegwijzering op een fietsroute beter kan? Iedere fietser telt!



Een week lang wordt gemeten hoe fietsers in Nederland zich verplaatsen, met welke snelheid, wanneer, met hoeveel tegelijk en waar de grote vertragingen zitten. Als u meedoet aan deze week kunt u ook fietsroutes beoordelen en persoonlijke ervaringen delen. Zo draagt u bij aan veilige en comfortabelere fietspaden en fietsroutes, ook in Delft en de regio.



Doe je ook mee? Download dan de Fiets Tel-app via Google Play of de App Store en deel het ook met je vrienden. Op 18 september begint de app het persoonlijke fietsgedrag dan direct te meten. Kijk voor meer informatie op de website van de Nationale Fiets Telweek: www.fietstelweek.nl