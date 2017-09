Lees ons liveblog terug: Storm in de regio

Stuyvensantplein Den Haag | Foto:Regio 15

Bus 23 rijdt om door de problemen bij de Generaal Spoorlaan in Rijswijk, er dreigen steigeronderdelen van van toren te vallen.

Tram 17 staa stil door een tak op de bovenleding nabij de halte In de Bogaard en Halte Generaal Spoorlaan.

Tram 11 rijdt om door werkzaamheden aan de bovenleiding bij de halte Houtrust.

Tram 15 rijdt met vertraging

Boom op auto in Vreeswijkstraat | Foto: Regio 15

Houd rekening met mogelijke windvlagen. Vooral op bruggen, open vlaktes en bij het passeren van vrachtwagens

Zet de verlichting aan, ook overdag. Gebruik geen mistverlichting en controleer automatische verlichting. Bij dagrijverlichting zijn doorgaans de achterlampen niet aan. Zet 'm dus op standje dimlicht.

Rijd voorspelbaar

De kermis in Voorhout blijft voorlopig gesloten. De kermis zou om 14.00 uur opengaan, maar de opening is tot na de storm uitgesteld. De gemeente bekijkt de situatie per uur.Vanwege de harde wind is het Reuzenrad op de Scheveningse Pier vandaag gesloten.: Volgens weerman Huub Mizee hebben we het ergste achter de rug . De wind neemt langzaam af.: De Internationale School aan het Wijndaelerduin in Den Haag is even ontruimd geweest. Door een omgewaaide boom was er een gasleiding vrij komen te liggen. De brandweer laat weten dat er uiteindelijk geen gevaarlijke situatie was: er was geen gas vrijgekomen.: Een auto is door een muurtje gewaaid in Lisse. Beide voorportieren stonden open, waardoor de auto wind vatte en tegen het muurtje rolde : De bruggen in de omgeving van Alphen worden uit voorzorg niet bediend. Schepen kunnen er dus niet langs.: In Gouda worden de containers niet opgehaald vanwege de stormkracht. Het is namelijk niet verantwoord met bovenladers en kraanvoertuigen te werken laat de gemeente namens vuilverwerker Cyclant weten.Bij attractiepark Duinrell in Wassenaar is een aantal attracties gesloten waaronder het Kikkerrad, de Splash en de Aquaswing.Oorzaak treinstoring Boskoop-Alphen is bekend. Er zit een plastic zak (!) vast in de bovenleiding.Gelukkig geen gewonden bij deze omgevallen boom aan het Stuyvesantplein in Den Haag.Hoofdingang stadsdeelkantoor Scheveningen dicht door afgewaaide gevelplaat In Noordwijk is de omgeving van het Palace Hotel aan het Pickeplein afgezet. Het zinken dak van het hotel is gedeeltelijk afgewaaid. De buurt rondom het hotel is afgezet vanwege het gevaar.HTM:Geen treinen tussen Alphen aan den Rijn en Gouda omdat er een voorwerp in de bovenleiding vast zat.: De Generaal Spoorlaan in Rijswijk is afgesloten omdat steigeronderdelen naar beneden vallen van de toren van het voormalig (en toekomstig) stadhuis.De vluchten op Rotterdam-TheHague Airport ondervinden geen hinder van de storm. Een woordvoerder laat weten: 'Er is geen last van de wind is, er wordt gewoon gevlogen. De wind staat gunstig op de baan. Er zijn geen vertragingen. Wel zijn er aanvragen voor een eventuele uitwijk van Schiphol, maar dat is tot op heden niet gebeurd.' Optimistisch eindigt de woordvoorder: ‘Het gaat allemaal gewoon zoals het hoort’.Op het strand van 's-Gravenzande is een kleedhuisje omgewaaid. Problemen HTM door storm : langere reistijd, vertraging of omleidingenAls je denkt dat het hier hard waait -windstoten tussen de 80 en 93 km/uur-, in IJmuiden is een windstoot van 126 km/uur gemeten.Vanuit de hele regio komen berichten van omgewaaide bomen. Zo is op de Vreeswijkstraat in Den Haag een boom op een auto gevallen.Bus 24 richting Station Mariahoeve rijdt weer de gebruikelijke route, maar houd nog rekening met vertraging, meldt de HTM. De A13 is boom-en zaagsel vrij, meldt de ANWB . Alle rijstroken zijn weer open.Op de Melis Stokelaan bij het Zuiderpark in Den Haag is een boom op een bovenleiding gevallen. Tram 16 en tram 9 rijden daardoor om, meldt de HTM. Op de A4, Amsterdam richting Den Haag liggen bij Schiphol dakplaten op de weg. Er zijn twee rijstroken dicht.De boom op de A13 is weggezaagd, en er is één rijstrook beschikbaar voor verkeer.Brandweer roept op 112 alleen te bellen bij acuut gevaar en overlast. Geen acuut gevaar, bel je gemeente!, aldus de brandweer op Twitter Tram 16 rijdt weer de gebruikelijke route door Den Haag meldt de HTMVerkeer op de A13 na TU Delft kan nog wel via de 'verzorgingsplaats' rijden meldt Rijkswaterstaat. Een boom viel op zeker twee auto's. Verkeer heeft wel hinder en Rijkswaterstaat adviseert via de A4 en A20 te rijden.Bus 24 richting Station Mariahoeve rijdt om door omgevallen boom op Hofzichtlaan. halte KleinLoo vervalt, meldt de HTM.Boom omgewaaid op de A13 . Verslaggeefster Lot van Bree zag de boom op twee auto's liggen.Er komen al veel meldingen van gevallen bomen en takken binnen. Zo is er op de van Boetselaerlaan in Den Haag een tak gevallen.'Het is al de derde keer in één jaar', zegt een omwonende. 'De bomen staan nog flink in blad en als het dan zo hard waait, vallen de takken sneller.'Luchthaven Schiphol heeft vanwege de ruige herfststorm een aantal start- en landingsbanen gesloten. Zo is de Polderbaan niet te gebruiken door de dwarswinden. De luchtverkeersleiding spreekt van een forse beperking die zeker gaat leiden tot vertragingen.Hoofdgebruiker KLM heeft uit voorzorg al zestig vluchten geschrapt. Het gaat om vluchten binnen Europa.Het lijkt dat veel mensen de waarschuwing voor code Oranje serieus nemen. Het is veel rustiger op de weg dan op een regulieren woensdag, meldt de ANWB.De HTM laat weten dat tram 16 niet verder rijdt dan de Elandstraat in Den Haag. Er ligt een tak op de bovenleiding bij halte Frankenslag.: Op Scheveningen dreigt een feesttent bij strandtent WIJ weg te waaien. Vijf brandweermannen zijn druk de te zekeren . 'Anders ligt hij zo bij Katwijk', vertelt de eigenaar van strandtent WIJ aan verslaggeefster Mariët Overdiep.De tent zelf wordt als verloren beschouwd zegt de eigenaar van WIJ. 'Maar mijn meubilair is zandproof en we gaan snel op zoek naar een vervangende tent voor alle feesten'.'Een seinstoring zorgt voor problemen tussen Gouda en Zoetermeer Oost en tussen Gouda en Nieuwerkerk aan den IJssel.Ploeter jij door de wind, misschien dan nog een leuk weetje van onze weerman Huub Mizee. Vorig jaar was het op 13 september 31 graden. De regio genoot van de mooiste septemberdag ooit.