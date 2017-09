Auto waait door muurtje in Lisse

Auto tegen een muurtje gewaaid op de Marconilaan in Lisse. | Foto: Hendrik van Rijn

LISSE - Door de herfststorm is woensdagochtend een auto door een muurtje gewaaid aan de Marconilaan in Lisse. Dat meldt de wijkagent op Twitter.

De agent vertelde aan Omroep West dat de eigenaar in zijn rode Twingo wilde stappen toen het gebeurde. Hij had beide voorportieren open, waardoor de auto wind vatte en tegen een muurtje rolde.



Zoals te zien is op de foto mag je niet parkeren op de plek waar de auto naar toe is gewaaid. 'Ik snap dat de foto wat reacties op kan roepen. Je mag daar inderdaad niet parkeren, maar dat heeft hij ook niet gedaan. Door de wind is de auto op deze plek terecht gekomen,' legt de wijkagent uit.



Alleen blikschade



De bestuurder van de auto is geschrokken maar raakte niet gewond. Er is er alleen blikschade. Het schadebedrag is onbekend.