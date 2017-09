Weerman Huub Mizee: 'Het ergste van de storm is geweest'

DEN HAAG - De herfststorm die woensdag onze regio teisterde is over zijn hoogtepunt heen. Dat zegt Omroep West-weerman Huub Mizee. 'De wind neemt nu langzaam af, het hoogtepunt hebben we gehad.' Toch zijn we nog niet van de wind af.

De krachtigste windstoot werd woensdag gemeten in Hoek van Holland. '107 kilometer per uur', zegt Mizee enigszins opgewonden. 'Dat was in de eerste helft van de ochtend.' Door het weer werden dakpannen en geveldelen van gebouwen afgeblazen , raakte het openbaar vervoer ontregeld en vielen vooral veel bomen om 'Dat is ook logisch, want veel bomen zitten nog vol met bladeren. Ook heeft het veel geregend, waardoor de grond vochtig is. Dan zitten de wortels minder stevig in de grond en waait een boom makkelijker om', vertelt de weerman. Hij heeft het over een herfststorm, terwijl het nog helemaal geen herfst is. Toch? Mizee: 'Jawel, wij metereologen vinden dat de herfst op 1 september begint. En vandaag zie je waarom.'De komende dagen blijft het nog wel waaien, maar echt stormachtig wordt het niet. 'Maar toch een windkracht zeven aan de kust, hoor', zegt Mizee. En om het nog erger te maken: morgen valt er nog veel meer regen, vooral in de middag, verwacht Mizee. 'En het wordt een stuk kouder, met hooguit 15 graden.'Het contrast met precies een jaar geleden lijkt niet groter te kunnen. 'Toen lagen we allemaal op het strand', zegt Huub. 'Het was toen 31 graden.' Maar de sympathieke weerman is met de wind ook wel tevreden. 'Ja hoor, ik houd er wel van', glimt hij. 'Er gebeurt tenminste wat. Lekker dynamisch.'