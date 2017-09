Nationale actiedag voor Sint-Maarten: wat ga jij doen?

REGIO - Het leven op eiland Sint-Maarten is volledig platgelegd door orkaan Irma, die enorme verwoesting aanrichtte op het eiland. Vrijdag organiseren het Rode Kruis en de Nationale Publieke Omroep een nationale actiedag om geld in te zamelen voor de slachtoffers. Ook Omroep West draagt daaraan een steentje bij.

In onze radio-uitzendingen besteden we de hele dag aandacht aan de actiedag. Wij zijn nog op zoek naar acties in de buurt, waaraan wij graag aandacht willen besteden.Ga jij iets doen om geld in te zamelen? Laat het ons dan weten door te mailen naar redactie@omroepwest.nl en wie weet komt verslaggever Nicolette bij jou langs. Meer over de actiedag volg je vrijdag natuurlijk ook op onze app en website.