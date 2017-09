Malafide 'klusjesmannen' actief in Alphen, politie waarschuwt voor travellers

ALPHEN AAN DEN RIJN - De politie waarschuwt voor Engelstalige klusjesmannen die actief zijn in Alphen aan den Rijn. Deze zogenaamde 'travellers' van Ierse of Engelse afkomst zijn oplichters.

Woensdag ontving de politie verschillende meldingen over de klusjesmannen van Engelse of Ierse afkomst die bij woningen aanbellen. De oplichters bieden diensten aan: van het reinigen van daken tot het asfalteren van opritten.De klusjesmannen zijn volgens de politie 'brutaal' en 'intimiderend'. 'Zodra er betaald is, vertrekken de klussers met de noorderzon', aldus de politie. Die waarschuwt niet in zee te gaan met mensen die ongevraagd aan de deur komen. Deze travellers worden geregeld op andere plaatsen in Nederland gesignaleerd. Waarschijnlijk trekken zijn het land rond, steeds op zoek naar andere klussen.