Jonge Poolse veelpleger komt weg met maand celstraf, maar 'straffen worden steeds hoger'

DEN HAAG - 'U komt hier wel vaak de laatste tijd', zegt de rechter op vaderlijke toon. 'Dat is mijn eigen keuze', antwoordt Pavel. Sinds eind vorig jaar is de 23-jarige Pool al verschillende keren veroordeeld. Voor een hele rits vergrijpen krijgt hij destijds bij elkaar opgeteld meer dan twee maanden cel. In september is hij net drie dagen vrij als hij weer in de fout gaat.

Bij de Jumbo in De Lier stopt Pavel 23 blikjes whiskey cola in zijn rugtas. Vervolgens probeert hij met een betonshaar het slot van een mountainbike door te knippen. Als hij wordt aangehouden vinden agenten twee verboden boksbeugels in zijn tas.Na zijn arrestatie trakteert Pavel de agenten op een scheldkannonade. Hij noemt ze 'kankermongool' en 'Kurwa-politie.' Dat woord (de Poolse variant van klote) hoeft hij niet meer uit te leggen aan de rechter. 'Mijn Pools is niet optimaal, maar ik weet inmiddels wel wat Kurwa betekent.'Pavel zit kaarsrecht op zijn stoel. De pezige jongeman draagt een te grote joggingbroek van het merk Australian. Zijn haar is gemillimeterd. Hij praat hard, ook al zit de tolk die alles moet vertalen op de stoel direct naast hem.Als de rechter vraagt wat Pavel vindt van de beschuldigingen, heeft hij voor alles een verklaring. Zo zweert hij dat de blikjes ergens anders gekocht zijn. Alleen heeft Pavel er geen bonnetje van, staat hij op camerabeelden en verraden de barcodes dat de blikjes toch écht bij de Jumbo vandaan komen.Dan de fietsendiefstal: die betonschaar waarmee een getuige ziet dat Pavel het slot te lijf gaat, past volgens hem nooit in zijn tas. Daarom kan hij het niet gedaan hebben. 'Onmogelijk dat de schaar en de twintig blikjes in een gewone schooltas passen', volgens Pavel. Alleen maakt de getuige een foto, en wordt Pavel vervolgens herkend door een agent.De boksbeugels, die heeft Pavel wel degelijk bij zich. Hij weet dat het niet mag, maar ze zijn om te trainen. Hij steunt er mee op het asfalt, zegt hij. Tenslotte: uitschelden van agenten voor 'kankermongool' of 'klotepolitie'? Dat zou hij nooit doen. 'Dat kun je toch niet zeggen, zij staan hoger in de rangorde.'Als de rechter de zaak heeft doorgenomen spreekt hij Pavel nog eens vaderlijk toe: 'Hoe kan het nou dat u de afgelopen tijden zo vaak hier bent?' 'Ik ben aan het dwalen, de laatste tijd maak ik dingen mee die niet uit te leggen zijn', antwoordt de Pool.Dan schakelt de rechter van zijn vaderlijke toon weer over naar zijn zakelijke, strenge toon. Hij legt uit dat Pavel inmiddels toch wel bijna in aanmerking komt voor een maatregel voor stelselmatige daders. Dat betekent dat hij twee jaar opgesloten zal worden. 'Het is uw keuze, als je een strafblad opbouwt dan worden de straffen steeds hoger.' Zover is het nu nog niet. Dit keer krijgt Pavel een maand celstraf.