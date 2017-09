TV West Sport Archief: Bruiloft Sjaak Polak in 2004

Sjaak Polak in dienst van ADO Den Haag (foto: ANP)

DEN HAAG - De sportredactie van Omroep West gaat haar archief digitaliseren en zet wekelijks een reportage online. In de eerste aflevering is er aandacht voor de bruiloft van oud-ADO Den Haag-speler Sjaak Polak. Hij stapte in 2004 in het huwelijksbootje en TV West Sport was daar bij.

Geschreven door Sportredactie