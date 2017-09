'Slachtoffers MH17 doen mij niks', omstreden columniste Hanina Ajarai weg bij het AD

DEN HAAG - Columniste Hanina Ajarai vertrekt bij het AD. Dat bevestigt hoofdredacteur Hans Nijenhuis na een bericht in NRC. In het jaar dat ze voor de krant schreef is er 'onvoldoende klik gegroeid tussen haar en de lezer', aldus de hoofdredacteur.

Ajarai kreeg in juli veel kritiek over zich heen na een column waarin ze bekende dat de nasleep van de MH17-ramp haar niets deed , terwijl de ineenstorting van voetballer Abdelhak Nouri haar juist wel raakte.De column over de MH17 leidde destijds tot veel verontwaardiging bij nabestaanden van slachtoffers van de ramp. Zo noemde de vader van de 17-jarige Elsemiek de Borst uit Monster, die bij de ramp om het leven kwam, de column 'scoren over de rug van nabestaanden en slachtoffers'. De gewraakte column leidde ook tot een storm van kritiek op sociale media. Bovendien was het aanleiding voor lezers van het AD om hun abonnement op te zeggen. Adjunct-hoofdredacteur Jan 't Hart zei in juli tegen Omroep West dat hij de column vooraf had gelezen . Ajarai bood even later zelf haar excuses aan op de website van het AD 'We hebben het een jaar de tijd gegeven, maar in die tijd is de liefde tussen Hanina en de lezers niet zo opgebloeid als we hadden gehoopt. Dan moet je consequenties trekken', zegt Nijenhuis. Wie Ajarai opvolgt is nog niet bekend, wel dat het iemand zal zijn met 'een nieuwe stem, een andere kijk op dingen'.Volgens Nijenhuis was de column over de MH17 nniet de enige die stof deed opwaaien. Kort tijd na de MH17-column schreef Ajarai een kritisch stuk over het plan om kinderen uit Haagse minimagezinnen een gratis smartphone te geven . Ook over die column bleken lezers te vallen.