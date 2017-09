Onderzoek naar parkeerproblemen rondom HagaZiekenhuis in Den Haag

Foto: Omroep West

DEN HAAG - Omwonenden van het HagaZiekenhuis in Den Haag hebben al lang last van parkeerproblemen. Veel medewerkers en bezoekers van het ziekenhuis zetten hun auto overdag in de omliggende woonwijken omdat parkeren daar gratis is. Wethouder Tom de Bruijn (D66) van Den Haag gaat nu een onderzoek instellen naar de problemen in Leyenburg en Houtwijk en zoekt naar een oplossing voor het hele gebied.

In de woonwijken rondom het HagaZiekenhuis geldt een parkeerregeling van zes uur 's avonds tot twaalf uur 's nachts. Overdag hoeven automobilisten dus geen parkeergeld te betalen. Dat trekt medewerkers en bezoekers van het ziekenhuis. Want personeel moet parkeerkosten betalen om op het ziekenhuisterrein te mogen staan en bezoekers moeten ook een parkeerkaartje kopen.



Wim Oosterlee van het Wijkberaad Leyenburg ziet dit probleem al lang. 'Niet alleen mensen die in het ziekenhuis moeten zijn zetten hun auto in de wijk, maar ook mensen die bijvoorbeeld naar de binnenstad gaan. Zij zetten hun auto in oud-Leyenburg en nemen de tram naar de stad.'



Blauwe zone



Oorstelee vindt dat de gemeente snel maatregelen moeten nemen. 'Een van de oplossingen zou het instellen van een blauwe zone kunnen zijn, maar dat lost niet alle problemen op. Het gaat er vooral om dat er meer parkeerplaatsen bijkomen in de wijk. Er wordt al een ondergrondse parkeergarage gebouwd maar die is voor de nieuwe woonwijk naast het HagaZiekenhuis. Dat lost het probleem niet op.'



Wethouder De Bruijn is nu van plan om een groot onderzoek te doen naar de problemen in Leyenburg en het aangrenzende Houtwijk. Want ook hij concludeert dat de parkeerproblemen zijn toegenomen en het uitbreiden van de tijden waarop betaald moet worden, is volgens hem niet altijd direct een oplossing.



Onderzoek



'Omdat de invoering van betaald parkeren altijd een uitwijkeffect met zich meebrengt ben ik voornemens een plan voor een integrale aanpak van parkeerproblemen in het hele gebied op te stellen', schrijft hij in een brief aan de gemeenteraad. 'Daarom wordt het parkeervraagstuk van alle buurten nader onderzocht en zal aan de hand van de uitkomsten een voorstel voor een passende oplossing voor het hele gebied worden opgesteld.'



De VVD in de Haagse gemeenteraad is blij met het onderzoek. 'Maar het heeft wel lang geduurd,' vindt VVD-raadslid Monique van der Bijl. 'We zijn hier met veel partijen al lang mee bezig.'



Transferium



Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad denkt intussen de oplossing te hebben. 'Wij willen dat er een haalbaarheidsonderzoek komt naar de aanleg van een transferium in Kerketuinen, achter het HagaZiekenhuis', zegt Groep de Mos-raadslid Arjen Dubbelaar. 'Verkeer van buiten de stad kan daar gebruik van maken en het verlicht de wijken om het ziekenhuis.'



Donderdag heeft een raadscommissie van de gemeenteraad een parkeerdebat. Dat gaat over parkeren in de hele stad en dus ook het probleem in Leyenburg.