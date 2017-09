Megaklus bij aanleg Rotterdamsebaan: 48 uur aan één stuk door beton storten

DEN HAAG - Een megaklus deze dagen bij de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg van Den Haag, de Rotterdamsebaan. Onafgebroken rijden betonwagens af en aan. 48 uur lang wordt er aan één stuk door gewerkt om ervoor te zorgen dat de tunnelboormachine straks een goede start kan maken.

Vlak achter de ingang van die tunnel wordt nu een gigantisch, meer dan vijf meter dikke betonnen wand gestort. Een dichtblok, in vaktermen. Hier moet de tunnelboormachine in januari eerst doorheen voordat hij in de grond kan gaan graven. Want als hij bij de start direct de aarde in zou gaan, bestaat het risico dat de zachte grond eromheen instort.De aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg van Den Haag ligt nog keurig op schema . Dat betekent dat de boor uit Duitsland aan het eind van dit jaar arriveert en begin 2018 begint met graven. Te beginnen in de Vlietzone. Door dat dikke blok beton.Om ervoor te zorgen dat dit een geheel vormt, moet er zonder te stoppen worden doorgewerkt. Er mogen geen gaten of scheuren ontstaan. Dus gaat de klus ook in de eerste herfststorm van dit jaar gewoon door.Het storten van het beton gebeurt onder water. Dat is om te voorkomen dat de grond daaronder door druk omhoog komt zetten.