Maar 3.500 supporters welkom bij bekerwedstrijd SVV Scheveningen - Ajax

DEN HAAG - Slechts 3.500 fans van SVV Scheveningen kunnen volgende week woensdag de KNVB bekerwedstrijd tegen Ajax bijwonen, die wordt gespeeld in het stadion van ADO Den Haag. Het beperkte aantal supporters dat het stadion in mag is een eis van de gemeente en de politie.

Voorzitter Ron Kleijn van SVV zegt het jammer te vinden dat het bezoekersaantal beperkt is, maar heeft er wel begrip voor. Kleijn: 'De gemeente en politie wil natuurlijk wel dat er kan worden ingestaan voor de veiligheid. Wij zijn er als 'thuisspelende' club verantwoordelijk voor dat de wedstrijd ordelijk verloopt. In samenspraak met gemeente en politie is besloten dat maximaal 3.500 supporters nog aanvaardbaar is om die veiligheid te waarborgen.'Tijdens de wedstrijd mag er alleen aanhang van SSV Scheveningen het Cars Jeans stadion in . Dit werd eerder al besloten om ongeregeldheden te voorkomen.De kaartverkoop voor de bekerwedstrijd start donderdag in de kantine van SVV Scheveningen. Mensen die kaartjes willen kopen moeten kunnen aantonen dat ze lid zijn van de club of uit Scheveningen komen.