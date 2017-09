'Slechts' werkstraf voor mishandeling in Delft

DELFT - Drie mannen zijn door de Haagse rechtbank veroordeeld tot werkstraffen van 150 en 200 uur voor de mishandeling bij een flat aan de Liszstraat in Delft. Normaal zouden ze een celstraf hebben verdiend, vindt de rechtbank. Maar omdat het geweld al haast twee jaar geleden plaatsvond, hoeven de verdachten toch niet meer te zitten.

Op 29 november 2015 vielen de drie mannen een flatbewoner aan. Ze sloegen en schopten het slachtoffer. De man liep onder meer wonden op in zijn nek, waar hij was geslagen met een mes. Kort na de matpartij hield de politie drie verdachten aan op de Kruithuisweg in Delft.Een 26-jarige verdachte woonde destijds ook in de flat aan de Lisztstraat. Hij zou eerder van een groep jongeren een pak slaag hebben gekregen in een buurtsupermarkt. De vechtpartij bij de flat zou een wraakactie zijn geweest. Tijdens zijn verhoor bij de politie erkende de Delftenaar dat nog. Twee weken geleden, tijdens de zitting bij de rechtbank, kwam hij met een ander verhaal.Hij zei dat hij opnieuw geïntimideerd werd door het slachtoffer en andere buurtbewoners. Uit zelfverdediging zou hij toen van zich af geslagen hebben. De twee andere verdachten van 28 en 25 jaar uit Antwerpen en Schiedam, zaten in een auto op hem te wachten en kwamen hem te hulp.De rechtbank vindt dit verhaal niet overtuigend. Ze wijst het drietal aan als de agressors. De opgelegde werkstraffen komen grotendeels overeen met de strafeisen van het OM . Ook moeten de mannen het slachtoffer een schadevergoeding van 2800 euro betalen.