Anish Giri uitgeschakeld in wereldbeker Georgië

Anish Giri. (Foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - Schaker Anish Giri is uitgeschakeld in de achtste finales van het wereldbekertoernooi in het Georgische Tbilisi. De grootmeester uit Rijswijk moest over twee partijen zijn meerdere erkennen in de ervaren Vassili Ivantsjoek uit Oekraïne: 1,5 - 0,5. Giri verloor met de zwarte stukken en kwam remise overeen nadat hij met wit was begonnen.





De twee finalisten mogen aan het volgende kandidatentoernooi deelnemen en de winnaar verdient 120.000 dollar. De wereldbeker in de hoofdstad van Georgië kent een sterk deelnemersveld. De Noorse wereldkampioen Magnus Carlsen is al uitgeschakeld.