GroenLinks wil prijs parkeervergunning voor tweede auto fors verhogen

DEN HAAG - De prijs van een tweede parkeervergunning voor een auto in Den Haag moet weer fors omhoog. Twee jaar geleden ging die omlaag, van 420 naar 210 euro. Maar als het aan GroenLinks ligt, wordt dat direct teruggedraaid. 'Het pakt desastreus uit', staat in een actieplan van die partij voor het parkeerbeleid.

Andere punten uit het plan zijn dat er geen parkeerplaatsen voor auto's meer mogen worden aangelegd ten koste van de openbare ruimte in de wijken. Ook worden er geen 'peperdure' parkeergarages meer gebouwd.De partij erkent dat het om 'stevige maatregelen' gaat. Maar dat is nodig. 'Het hoge aantal geparkeerde auto’s in Den Haag legt een groot beslag op de openbare ruimte en gaat ten koste van de veiligheid van fietsers, speelruimte en openbaar groen. Het moet veel aantrekkelijker worden om te kiezen voor de fiets of het openbaar vervoer', aldus GroenLinks.Fractievoorzitter Arjen Kapteijns vindt dat de straten van Den Haag er in eerste instantie zijn voor de mensen en niet voor geparkeerde auto's. 'Sinds de halvering van het tarief voor een tweede parkeervergunning zijn er 5.000 nieuwe tweede vergunningen afgegeven. Hierdoor is de parkeerdruk in veel wijken nog verder gestegen en komt de leefbaarheid onder druk te staan.'Daarom staat ook in de nota dat één parkeervergunning per huishouden de norm moet worden, te beginnen in wijken waar de parkeerdruk hoger ligt dan negentig procent. In het plan staat verder dat overal in Den Haag betaald parkeren moet worden ingevoerd. Nu zijn er wijken waar dat wel het geval is en wijken waar het nog niet is ingevoerd. Dat leidt tot 'versnippering'.Tegenover de stevige aanpak van de auto, staat dat veel meer moet worden geïnvesteerd in de fiets en het ov. De partij wil bijvoorbeeld bewoners van een straat de mogelijkheid bieden om parkeerplaatsen om te zetten in fietsparkeerplaatsen, speelruimte of groen. 'Waar één auto staat passen twaalf fietsen.'De gemeenteraad van Den Haag vergadert donderdag over het parkeerbeleid in de stad. Dat dient GroenLinks het eigen plan in.