Drukte bij brandweer dankzij herfststorm

Strandbezoekers strijden tegen de wind | Foto: Gieny Westra

REGIO - Door de herfststorm in onze regio moest de brandweer donderdag bij meer dan 150 incidenten ter plaatse komen. Het zwaartepunt van de incidenten lag in Den Haag, met name in wijken aan de kust. In de meeste gevallen draaide het om stormschade.





Aan de Wijndaelerduin in Den Haag werd de internationale school ontruimd, omdat er een omgevallen boom mogelijk een gasleiding had geraakt. Er bleek gelukkig geen gas vrij te zijn gekomen.



Rust teruggekeerd



Volgens een woordvoerder van de brandweer is de rust ondertussen weergekeerd. Ook het KNMI laat weten dat de eerste herfststorm van het jaar over zijn hoogtepunt heen is.



Lees meer: IN BEELD: Herfststorm teistert de regio

Toch waren er nog wel een aantal opvallende incidenten. Zo viel er in de ochtendspits een boom over meerdere rijbanen van de A13 richting Delft. Hierbij werd een auto geraakt, maar raakte er niemand gewond.Aan de Wijndaelerduin in Den Haag werd de internationale school ontruimd, omdat er een omgevallen boom mogelijk een gasleiding had geraakt. Er bleek gelukkig geen gas vrij te zijn gekomen.Volgens een woordvoerder van de brandweer is de rust ondertussen weergekeerd. Ook het KNMI laat weten dat de eerste herfststorm van het jaar over zijn hoogtepunt heen is.