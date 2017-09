'Het is jouw feestje!'; dagelijkse clichés gebundeld in boek

LEIDEN - Dat had je nou niet hoeven doen! O, wordt het zo'n dag? Als ik het kan, kun jij het ook... Drie schoolvoorbeelden van clichés die Pepijn Hendriks en Wouter van Wingerden sinds 2012 dagelijks delen op sociale media. In het boek 'Het is jouw feestje' hebben de Leidse 'clichémannetjes' 150 herkenbare standaardzinnetjes verzameld.



De titel van hun bundel verwijst - vanzelfsprekend - ook naar zo'n cliché. Met het oog op de feestdagen hebben Hendriks en Van Wingerden het 176 pagina's tellende cadeauboek uitgebracht.'Het is jouw feestje' is verkrijgbaar in de boekhandel. Daarnaast heeft het Leidse duo ook nog een scheurkalender met 365 clichés voor 2018 gelanceerd: 'Het is hier geen hotel'.