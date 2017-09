Groep de Mos wil verbod op demonstratie Ajax-fans in Den Haag

DEN HAAG - Supporters van Ajax zondag laten demonstreren tijdens de wedstrijd tegen ADO Den Haag, is vragen om problemen. Dat vindt de fractie van Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad. De partij wil dat burgemeester Pauline Krikke de demonstratie verbiedt.

Groep de Mos maakt zich 'grote zorgen' over de veiligheid. 'Deze rivaliserende supportersgroepen zoeken elkaar al sinds 2006 op. Aan beide kanten zijn er leegschedels die elke mogelijkheid aangrijpen om een confrontatie met elkaar aan te gaan. Je moet er niet aan denken wat er gebeurt als relschoppers elkaar opzoeken', aldus fractievoorzitter Richard de Mos.Ajax-aanhangers voeren actie omdat ze weer bij uitduels met ADO willen zijn. Dat mag niet meer sinds 2006, vanwege de bestorming van het supportershome in het voormalige Zuiderpark-stadion door Amsterdamse fans. Komende woensdag zijn fans van Ajax ook al niet welkom bij de KNVB Bekerwedstrijd tegen Scheveningen in het ADO-stadion. Daarvoor mag de 'thuisspelende' amateurclub maar 3.500 toeschouwers toelaten.Over de verplaatsing van dat bekerduel naar het Cars Jeans Stadion is De Mos eveneens bezorgd. 'Deze wedstrijd begint om half zeven, een uur daarvoor checken ADO-supporters bij datzelfde stadion in voor de wedstrijd Feyenoord - ADO in Rotterdam. Ondanks het feit dat Ajax-supporters deze wedstrijd niet mogen bijwonen, loop je toch de kans dat er iets mis kan gaan.'