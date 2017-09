ADO bereidt zich met potje tennis voor op kraker tegen Ajax

DEN HAAG - Hoe kun je het best ontspannen vlak voor een belangrijke wedstrijd? Met een potje tennis, zo moeten ze bij ADO Den Haag hebben gedacht. In aanloop naar de ontmoeting met Ajax van aanstaande zondag sloegen de spelers woensdag een balletje met het Davis Cup-team van Oranje.

Op foto's is te zien welke technieken Tom Beugelsdijk en Erik Falkenburg hanteren bij het slaan van een backhand. Ook is er alom hilariteit op het gravel van de Haagse Sportcampus Zuiderpark.Zo heeft het er alle schijn van dat ADO-speler Nasser El Khayati, afgelopen zaterdag uitblinker in het uitduel met Willem II (1-2 winst), nog wel wat moet werken aan zijn lichaamshouding bij een service.Ook voor de Davis Cup-tennissers staat een cruciale wedstrijd voor de deur. Zij spelen vanaf komende vrijdag tegen Tsjechië voor een plek in de wereldgroep. Sportcampus Zuiderpark is daarvoor het decor.Tot de selectie van captain Paal Haarhuis behoren regiogenoten Robin Haase (Den Haag) en Thiemo de Bakker ('s Gravenzande), Tallon Griekspoor en Matwé Middelkoop. Laatstgenoemde vervangt de geblesseerde dubbelspecialist Jean-Julien Rojer.