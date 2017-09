Extra veiligheidsmaatregelen tijdens Prinsjesdag in Den Haag

DEN HAAG - Den Haag zal dit jaar tijdens Prinsjesdag extra beveiligd worden. Er zullen zichtbare en onzichtbare maatregelen getroffen worden om de veiligheid van bezoekers te kunnen verantwoorden. Dat laat de woordvoerder van de burgemeester, Daan Bonenkamp, weten.

Bonenkamp: ‘Bezoekers kunnen wat vaker gevraagd worden om de inhoud van hun tassen te laten zien. Ook worden er folders uitgedeeld met daarin tips over wat je kan doen voor je eigen veiligheid.’ Zo wordt er in de folder aangeraden geen grote rugzakken of tassen mee te nemen en rekening te houden met afzettingen.Volgens de woordvoerder wordt er altijd gekeken naar de actuele situatie. Voor heel Nederland geldt momenteel het op een na hoogste dreigingsniveau terrorisme.Volgens politiewoordvoerder Yvette Verboon zullen er in de stad speciale stophekken met slagbomen geplaatst worden. 'Dit is een doorontwikkeling van eerdere maatregelen bij grote evenementen, waarbij speciale bloembakken en voertuigen werden neergezet. De hekken moeten voorkomen dat er op het publiek kan worden ingereden.'De hekken werden al eerder ingehuurd door de politie bij speciale evenementen. Nu heeft de Nationale Politie de hekwerken dan ook zelf aangeschaft voor gebruik.