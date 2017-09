Amerikanen leren bij TU Delft hoe je orkanen kunt bestrijden

DEN HAAG - Terwijl orkaan Irma net heeft huisgehouden op onder meer Sint Maarten en in de Verenigde Staten, wordt dezer dagen in Delft een andere verwoestende orkaan bestudeerd. Het gaat om 'Hurricane Harvey', die enkele weken eerder actief was. Meer dan tachtig wetenschapsstudenten en experts uit binnen- en buitenland buigen zich in het Science Centre van de TU Delft over het natuurverschijnsel.



Het doel is om zoveel mogelijk informatie te verzamelen, zodat ze soortgelijke natuurrampen in de toekomst beter kunnen voorspellen en daardoor de schade van het natuurgeweld minimaliseren. Orkaan Harvey zorgde vorige maand voor minstens vijftig doden en meer dan een miljoen daklozen.



'Ik denk dat we veel kunnen leren van de Nederlanders', zegt Anthoria Sebastian, een Amerikaanse vloedrisico-onderzoeker. 'Hoe ze omgaan met risico's en water implementeren in het dagelijks leven. Het is een heel andere manier dan we hebben in Houston, waar we regelmatig te maken hebben met overstromingen.'



