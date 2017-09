Historie geëerd op locatie van voormalige Euro Cinema

DEN HAAG - Op de plaats waar ooit de bekende Haage bioscoop Euro Cinema stond, is dinsdag het startsein gegeven voor de bouw van 65 sociale huurwoningen. Wethouder Joris Wijsmuller van Stadsontwikkeling en Wonen sloeg gisteren de eerste paal in van het appartementengebouw.

Euro Cinema werd in 1987 al gesloten, maar ging vorig jaar pas tegen de vlakte. 'Liefhebbers van de bioscoop hebben er toen een afscheidsborrel gegeven ', zegt Wijsmuller. 'Dat er iets anders komt, daar hadden ze vrede mee. Met de komst van het appartementengebouw komt er weer meer leven op deze plek.'Het appartementencomplex krijgt de naam Lumière, een knipoog naar de oude bioscoop die ooit op dezelfde locatie stond. Het is een verwijzing naar de gebroeders Lumière, de uitvinders van de filmkunst.Naast de naam wordt de historie van de plek nog meer in ere gehouden. Zo komt er in het gebouw een pixelafbeelding van een film die gedraaid heeft in de begintijd van Euro Cinema. Ook zullen er in de gevel goudkleurige, glimmende stenen worden verwerkt alsof het sterren zijn, als verwijzing naar de filmsterren van vroeger.Het gebouw moet begin 2019 klaar zijn.