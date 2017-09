West Wekker: Een 'veilige' Prinsjesdag en orkaanbestrijding bij TU Delft

REGIO - Goedemorgen! Het nieuws van woensdagavond heeft veel weg van een prinsenbal. Ga maar na: de gemeente Den Haag heeft bekendgemaakt dat er extra veiligheidsmaatregelen worden genomen tijdens Prinsjesdag. En vanaf donderdag begint het vijfde Prinsjesfestival, dat dit jaar een Drents tintje krijgt. Dit en meer in de West Wekker.

Den Haag treft dit jaar tijdens Prinsjesdag zichtbare en onzichtbare maatregelen om de veiligheid van bezoekers te verantwoorden, meldt een woordvoerder van burgemeester Pauline Krikke. De politie gaat speciale stophekken met slagbomen plaatsen in de stad.Nu orkaan Irma nog maar nauwelijks uitgeraasd is op onder meer Sint Maarten, nemen studenten en experts uit binnen- en buitenland een andere natuurramp onder de loep: 'Hurricane Harvey'. Met de TU Delft als epicentrum.Waar ooit de bekende Haagse bioscoop Euro Cinema stond, is de bouw van 55 sociale huurwoningen begonnen. De oorsprong van het gebouw wordt in ere gehouden. Zo worden er in de gevel glimmende gouden stenen verwerkt alsof het (film)sterren zijn.Vandaag is het zover: voor de vijfde keer gaat het Prinsjesfestival van start bij Nieuwspoort. Elk jaar mag een provincie zich presenteren en dit jaar is dat Drenthe. Liefhebbers van streekproducten en Drents bier worden op hun wenken bediend.De bewolking zal toenemen en vooral 's middags vallen er flink wat buiten, mogelijk met onweer en veel neerslag. Het wordt 14 of 15 graden en aan zee waait het hard (windkracht 7, uit het noordwesten).Jet Sol trekt een lijn op de kaart van de regio. Ze moet in een rechte lijn van A naar B zien te komen. Samen met cameravrouw Annelies Dijkman en geluidsman Kees van de Knaap gaat Jet op pad, dwars door huizen, struinend door straten ontmoeten ze allerlei mensen uit de regio. Een programma met bijzondere ontmoetingen en hilarische situaties.Jet ontmoet in deze aflevering Elvisfan Eric van Rooij. Hij laat Jet een krant zien van 16 augustus 1977: de dag waarop Elvis stierf. Ook gaat ze door het huis van een enorme dierenliefhebber. Met vier honden, vijf katten en vier cavia’s is het hier een enorme beestenboel. Vlakbij het eindpunt ontmoet ze de gepassioneerde docent Maarten. Hij zit in zijn voortuin een zak zand van de Zandmotor uit te pluizen. Gevonden schatten bewaart hij in zijn eigen fossielenmuseum op zolder. Aan het eind van de lijn wacht Jet een warm welkom van gezellige meidenteam van Hockeyclub Ypenburg.