Vijfde Prinsjesfestival krijgt Drents tintje

DEN HAAG - Donderdag gaat het Prinsjesfestival voor de vijfde keer van start bij Nieuwspoort in Den Haag. Dit jaar zal Drenthe de gastprovincie zijn die zichzelf presenteert tijdens het festival.

'We hebben elk jaar een provincie die zichzelf tijdens het festival mag presenteren', vertelt gemeentewoordvoerder Lia Bos in het Omroep West-radioprogramma Studio Haagsche Bluf. 'Omdat Prinsjesdag niet alleen een Haags feest is, maar van het hele land.' Tijdens het jaarlijks terugkerende festival wordt er om extra aandacht gevraagd voor de betekenis van Prinsjesdag en zijn er allerlei feestelijke activiteiten Ook oud-burgemeester van Den Haag Jozias van Aartsen is enthousiast over het Prinsjesfestival. Hij functioneert momenteel als waarnemend commissaris van de koning in Drenthe. 'Je kunt er bijvoorbeeld streekproducten proeven en je zult Drents bier kunnen drinken. Zo komt Drenthe in al zijn aspecten naar Den Haag', aldus Van Aartsen.