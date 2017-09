Nederlanderschap twee Haagse jihadisten afgepakt

DEN HAAG - Van twee Haagse jihadisten is per direct het Nederlands staatsburgerschap afgenomen. Minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie besloot woensdag de paspoorten in te trekken van vier jihadstrijders waaronder Hagenaars Anis Z. en Noureddin B.

De vier hebben zich aangesloten bij terroristische organisaties in Syrië en hebben daarmee hun recht op het Nederlanderschap verspeeld, zegt Blok. Ze behouden wel hun Marokkaanse paspoort. Anis Z . en Noureddin B. zouden voor de jihad zijn geronseld door Azzedine C ., alias Abou Moussa -een bekende figuur in de Schilderswijk-, die momenteel vastzit in de gevangenis.Sinds maart dit jaar is het mogelijk om het staatsburgerschap in te trekken in het belang van de nationale veiligheid. Het is de eerste keer dat dit wordt toegepast. De betrokkenen zijn ook tot ongewenst vreemdeling verklaard, ze kunnen daardoor niet meer legaal naar Nederland of overige Schengenlanden. De intrekking van het Nederlanderschap gaat per direct in. De rechter zal het besluit nog toetsen.Op de mogelijkheid om het Nederlanderschap van jihadisten in te trekken was eerder ook kritiek, omdat het alleen kan bij mensen die een dubbele nationaliteit hebben.