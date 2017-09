Zwempas vanaf volgende week verplicht in Haagse zwembaden

DEN HAAG - Wie voortaan in één van de Haagse zwembaden wil gaan zwemmen moet drie dingen meenemen: Zwemkleding, een handdoek en een zwempas. Vanaf maandag 18 september is deze zwempas voor iedereen van 14 jaar en ouder verplicht om toegang te krijgen tot de zwembaden. De zwempas vervangt de verplichte legitimatie.

In april kwam een anonieme brief van medewerkers van het Zuiderparkbad naar buiten waarin geklaagd werd over grote misstanden. Zo schreef het personeel hoe vooral Turkse en Marokkaanse jongeren het zwembad terroriseren. Personeelsleden zouden worden bedreigd en meisjes en vrouwen worden aangerand. De gemeente nam maatregelen waaronder een legitimatieplicht die geldt voor alle Haagse zwembaden.De zwempas vervangt de verplichte legitimatie. Alleen bij het aanvragen van de pas moet de bezoeker zich nog éénmalig identificeren. De zwempas is bij elk zwembad op te halen. De gemeente adviseert mensen zich vooraf in te schrijven om wachtrijen te voorkomen bij het ophalen.De gemeente zet vanaf maandag extra personeel in bij de zwembaden om iedereen een zwempas te kunnen uitreiken. Voor het eind van het jaar komen er toegangspoortjes in alle Haagse zwembaden te staan, meldt mediapartner Den Haag FM.