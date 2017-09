Gecremeerd worden is het duurst in Lisse

LISSE - Een crematie is in Lisse het duurst van heel het land. Dat blijkt uit onderzoek van Plus Magazine bij 92 uitvaartcentra. Een crematie met 1,5 uur gebruik van de aula en de koffiekamer kost bij Crematorium Duin- en Bollenstreek 1.650 euro.

In Maassluis zijn nabestaanden voor datzelfde pakket slechts 1.098 euro kwijt. Wie kiest voor alléén cremeren zonder gebruik van aula of koffiekamer, betaalt daar in Kerkrade 470 euro voor. Bij Duin- en Bollenstreek is dat 1.100 euro. In een reactie laat crematorium Duin- en Bollenstreek aan Plus Magazine weten dat 'de prijs klopt bij de service die ze bieden.'Uit de prijsvergelijking komt ook naar voren dat de rekening vaak nog hoger uit kan vallen omdat alle 92 uitvaartcentra extra dingen doorberekenen zoals bijvoorbeeld het gebruik van het orgel of een CD/DVD die afgespeeld wordt.