Hoogheemraadschap Delfland verlaagt waterpeil met vijf centimeter

Foto: Marinus Lasschuyt, via weer@omroepwest.nl.

DELFT - Het Hoogheemraadschap van Delfland verlaagt het waterpeil van grote vaarten, kanalen en sloten met vijf centimer vanwege de verwachte regenval. Er wordt tussen de 20 en 40 millimeter regen verwacht.

Om die hoeveelheid regen op te kunnen vangen stelt Delfland neerslagprotocol A in. Het waterpeil zakt naar 48 centimeter onder NAP. Volgens een woordvoerder van het Hoogheemraadschap Delfland is het verlagen van het waterpeil vooral merkbaar in de sloten, waarvan het water dus vijf centimeter lager dan normaal is.De bemaling wordt uitgevoerd met de standaard gemalen. Er worden vooralsnog geen extra pompen ingezet.