Roep om betaald parkeren in heel Den Haag steeds luider

DEN HAAG - Overal in Den Haag betaald parkeren? Als het veel politieke partijen in de Haagse gemeenteraad ligt, wordt dat ingevoerd. 'Den Haag heeft de hoogste parkeerdichtheid van Nederland', stelt GroenLinks.

GroenLinks, de PvdA, de Haagse Stadspartij (HSP) en de Partij voor de Dieren (PvdD) willen dat er overal in de stad betaald moet gaan worden voor parkeren. Daarnaast wil de PvdA graag dat het tarief voor parkeren op straat omhoog gaat, en ook een tweede parkeervergunning moet meer gaan kosten. De HSP en GroenLinks zijn het daar ook mee eens.Want dat er problemen zijn, dat is wel duidelijk. Bij het HagaZiekenhuis bijvoorbeeld zetten veel medewerkers en bezoekers hun auto in de woonwijk, omdat parkeren daar gratis is. Wethouder Tom de Bruijn van D66 heeft een onderzoek ingesteld.Groep de Mos zou graag een transferium achter het HagaZiekenhuis zien, maar dat werkt volgens de HSP alleen als in de omgeving betaald moet worden voor parkeren. 'Anders blijft een gratis plek in de wijk aantrekkelijker.'De VVD wil juist extra parkeerplekken. 'Zorg voor ondergrondse parkeergarage in Bezuidenhout waar parkeerdruk hoog is.'De gemeenteraad debateert donderdag over het parkeren in de stad. Het debat over de parkeerproblemen duurt nog tot het begin van de middag.